Студенты университета на Бали могут платить за обучение кокосами

Из-за пандемии COVID-19 руководство туристической академии Venus One на острове Бали несколько изменило способ оплаты за обучение. Студенты могут рассчитаться кокосами или другими натуральными материалами.
Такую оплату в учебном заведении используют для производства кокосового масла первого отжима. Об этом пишет The Bali Sun.
Представитель университета в Тегаллалангу Ваян Пасек рассказал, что из-за пандемии студентам сначала предложили возможность платить за обучение частями платежей, а не всю сумму сразу.
Впрочем, впоследствии политика Venus One стала еще более гибкой.
По словам Ваяна Пасека, в университете изготавливается масло первого отжима. Поэтому студенты таким образом привлекаются к производственному процессу.
Кроме этого, оплатить обучение можно листьями моринги и готу колы. Природные ингредиенты используются при изготовлении натурального мыла с травами.
Интересно, что студенты могут также перепродавать собственные продукты, чтобы развивать предпринимательские навыки.
“Мы должны научить их оптимизировать использование природных ресурсов. По окончании пандемии они будут больше, чем обычными работниками”, – пояснил представитель учебного заведения.
Туристическая академия на Бали получила разрешение на официальное ведение бизнеса и продажу разнообразной натуральной продукции.
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