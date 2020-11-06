Цены на квартиры в новостройках Киева в октябре (инфографика)

В 5 районах столицы в октябре произошло снижение средней цены, только в 3 районах произошел незначительный рост и в 2 районах цены остались без изменений.
Об этом сообщает портал 3м2 со ссылкой на ЛУН.
Где произошло снижение цен:
В Шевченковском и Голосеевском районах расположены самые масштабные стройки и было введено наибольшее количество метров с начала года.
Где произошел рост цен:
Без изменений осталась средняя цена в Печерском районе (1910$/кв. м) и в Дарницком (740$/кв. м).
Большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на первичную недвижимость будут расти в гривне и дальше, но будут меняться совсем незначительно в долларе. При этом стоимость кв. м в активно строящихся проектах будет только расти — до 15% к концу года.
Инфографика: ЛУН
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