Цены на квартиры в новостройках Киева в октябре (инфографика)

В 5 районах столицы в октябре произошло снижение средней цены, только в 3 районах произошел незначительный рост и в 2 районах цены остались без изменений.

Об этом сообщает портал 3м2 со ссылкой на ЛУН.

Где произошло снижение цен:

падение в диапазоне 20-50$/ кв. м произошло в Подольском (- 50$/кв. м), Святошинском (- 50$/кв. м), Шевченковском (- 20$/кв. м), Голосеевском (- 40$/кв. м) и Деснянском (- 20$/кв. м) районах.

В Шевченковском и Голосеевском районах расположены самые масштабные стройки и было введено наибольшее количество метров с начала года.

Где произошел рост цен:

рост стоимости за кв. м отмечаем в Оболонском районе (+ 50$/кв. м), Соломенском (+ 10$/кв. м) и Днепровском (+ 50$/кв. м) районах.

Без изменений осталась средняя цена в Печерском районе (1910$/кв. м) и в Дарницком (740$/кв. м).

Большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на первичную недвижимость будут расти в гривне и дальше, но будут меняться совсем незначительно в долларе. При этом стоимость кв. м в активно строящихся проектах будет только расти — до 15% к концу года.



Инфографика: ЛУН

Справка Finance.ua:

По статистике сайта Столичная недвижимость, средняя цена на квартиры в новостройках Киева в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв. м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,9%, при показателе погрешности ±2,2%.