0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов

Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов

Налоговики раскрыли схему незаконного формирования и распространения фиктивного налогового кредита на сумму более 6 млн гривен НДС.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Во время мониторинга деятельности вероятно-рисковых операций плательщиков было отслежено херсонское предприятие, которое ранее находилось на учете в Луганской области и оказывало посреднические услуги в разных сферах деятельности.

Однако услуги были не предусмотренные перечнем УКЗТ, а «бумажные». То есть – нацелены на уклонение от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Чтобы исключить формирование потенциально рискового налогового кредита по НДС, специалисты налоговой внесли указанное предприятие в перечень рисковых субъектов хозяйствования и составили заключение аналитического исследования о наличии в действиях должностных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 366, 209 УК Украины.

Аналитические материалы направлены в правоохранительный орган для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, «Слуги народа» предлагают изменить НКУ относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.