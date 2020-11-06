Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов

Налоговики раскрыли схему незаконного формирования и распространения фиктивного налогового кредита на сумму более 6 млн гривен НДС.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Во время мониторинга деятельности вероятно-рисковых операций плательщиков было отслежено херсонское предприятие, которое ранее находилось на учете в Луганской области и оказывало посреднические услуги в разных сферах деятельности.
Однако услуги были не предусмотренные перечнем УКЗТ, а «бумажные». То есть – нацелены на уклонение от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита по НДС.
Чтобы исключить формирование потенциально рискового налогового кредита по НДС, специалисты налоговой внесли указанное предприятие в перечень рисковых субъектов хозяйствования и составили заключение аналитического исследования о наличии в действиях должностных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 366, 209 УК Украины.
Аналитические материалы направлены в правоохранительный орган для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, «Слуги народа» предлагают изменить НКУ относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС.
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