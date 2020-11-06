В Минсоцполитике рассказали, сколько пенсионеров получили повышение пенсий с сентября

Более 1,6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
“Правительство последовательно повышает пенсии. В этом году мы успешно провели несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров”, – заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Кто и сколько получил повышение в сентябре:
Дальнейшие повышения:
“В результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривен”, – подытожили в Минсоце.
Инфографика: Минсоцполитики
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