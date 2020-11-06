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В Минсоцполитике рассказали, сколько пенсионеров получили повышение пенсий с сентября

В Минсоцполитике рассказали, сколько пенсионеров получили повышение пенсий с сентября

Более 1,6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“Правительство последовательно повышает пенсии. В этом году мы успешно провели несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров”, – заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Кто и сколько получил повышение в сентябре:

  • пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не менее 2000 гривен.

Дальнейшие повышения:

  • с января 2021 года пройдет еще одно повышение для этой категории пенсионеров;
  • они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, возрастет до 6000 гривен;
  • в целом на следующий год запланирвано 5 этапов повышения пенсий;
  • до конца текущего года будет проведено еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.

“В результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривен”, – подытожили в Минсоце.


Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал до 2030 года установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов (25 500 гривен), а пенсию – почти 300 долларов (8,5 тысячи гривен).
  • Верховная Рада приняла за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.
  • Граждане Украины, которые никогда и нигде не работали, а также те украинцы, которые наработали нормативный трудовой стаж до 15 лет, который дает право выйти на пенсию в 60 лет, получают одинаковые пенсионные выплаты. И установлены они на уровне минимального прожиточного минимума. Кроме того, право на такие выплаты они получают в разном возрасте.

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По материалам Finance.UA
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