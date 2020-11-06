ЕС введет пошлины на продукцию США из-за спора с Airbus и Boeing

Европейский Союз введет тарифы на американскую продукцию в споре с производителями самолетов Airbus и Boeing.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает DPA.
Домбровскис напомнил, что недавнее решение Всемирной торговой организации позволило ЕС вводить тарифы. “И это то, что мы делаем”, – сказал он.
Домбровскис в понедельник участвовал в неформальном заседании совета иностранных дел по вопросам торговли, основным вопросом которого были торговые отношения с США.
Постановление, изданное в середине октября Всемирной торговой организацией, позволяет ЕС ежегодно вводить тарифы на импорт США на сумму около $4 млрд (3,37 млрд евро).
Однако Домбровскис отметил что ЕС будет оставаться открытым для переговоров, при этом Еврокомиссия выступает за то, чтобы обе стороны снизили тарифы на товары других стран.
Решение ВТО, отложенное пандемией COVID-19, последовало после прошлогоднего решения этой организации, которым разрешено Вашингтону ввести тарифы на товары ЕС на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с государственной поддержкой Airbus, у которого есть площадки в Великобритании, Франции, Германии и Испании.
В совокупности эти два дела представляют собой крупнейший в мире корпоративный торговый спор.
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