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На украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему

На украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему

В Украине готовятся к внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.

“Современный мир доказывает, что алгоритмы во многих сферах управляют лучше человека. Поэтому внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения – один из ключевых моментов новой Стратегии безопасности на дорогах”, – говорится в сообщении.

Что в это входит:

  • запуск автоматической системы габаритно-весового контроля (ГВК);
  • создание системы регистрации мест концентрации ДТП и информирования о них участников дорожного движения;
  • использование электронных средств для привлечения внимания/оповещения о препятствиях на дорогах и изменениях в реальном времени;
  • запуск и проведение современного дистанционного мониторинга движения ТС (+коммерческий) с помощью ADAS, RFID, GPS и т.д;
  • расширение системы автофиксации нарушений ПДД. В планах министерства до конца года установить 250 КАФов (комплексов автоматической фиксации), в 2021-м их будет в обшем 375;
  • создание единого информпространства для медобеспечения участников дорожного движения;

Также планируется разработать интерактивную карту автодорог с обозначением:

  • заведений экстренной и другой медпомощи;
  • аварийно-спасательных и пожарных подразделений, полиции;
  • остановок и стоянок, участков с ограничением или задержкой движения, автобусных маршрутов и автостанций;
  • мест концентрации ДТП с указанием их вида, причины появления, количества погибших/пострадавших и рекомендаций для водителей по соблюдению ПДД в связи с этим.

Обновленная Стратегия безопасности движения уже обнародована на Правительственном портале.


Инфографика: Мининфраструктуры

Справка Finance.ua:

  • В Украине разработан стандарт мер и средств для успокоения дорожного движения, согласно которому с 1 ноября на автодорогах Украины, кроме «лежачих полицейских», начнут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
  • Государственное агентство автомобильных дорог назвало пять самых длинных дорог Украины.

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По материалам Finance.UA
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