На украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему

В Украине готовятся к внедрению интеллектуальной транспортной системы.
Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.
“Современный мир доказывает, что алгоритмы во многих сферах управляют лучше человека. Поэтому внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения – один из ключевых моментов новой Стратегии безопасности на дорогах”, – говорится в сообщении.
Что в это входит:
Также планируется разработать интерактивную карту автодорог с обозначением:
Обновленная Стратегия безопасности движения уже обнародована на Правительственном портале.
Инфографика: Мининфраструктуры
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