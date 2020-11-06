На украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему

В Украине готовятся к внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.

“Современный мир доказывает, что алгоритмы во многих сферах управляют лучше человека. Поэтому внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения – один из ключевых моментов новой Стратегии безопасности на дорогах”, – говорится в сообщении.

Что в это входит:

запуск автоматической системы габаритно-весового контроля ( ГВК );

); создание системы регистрации мест концентрации ДТП и информирования о них участников дорожного движения;

и информирования о них участников дорожного движения; использование электронных средств для привлечения внимания/оповещения о препятствиях на дорогах и изменениях в реальном времени;

запуск и проведение современного дистанционного мониторинга движения ТС (+коммерческий) с помощью ADAS , RFID , GPS и т.д;

, , и т.д; расширение системы автофиксации нарушений ПДД . В планах министерства до конца года установить 250 КАФ ов (комплексов автоматической фиксации), в 2021-м их будет в обшем 375;

. В планах министерства до конца года установить 250 ов (комплексов автоматической фиксации), в 2021-м их будет в обшем 375; создание единого информпространства для медобеспечения участников дорожного движения;

Также планируется разработать интерактивную карту автодорог с обозначением:

заведений экстренной и другой медпомощи;

аварийно-спасательных и пожарных подразделений, полиции;

остановок и стоянок, участков с ограничением или задержкой движения, автобусных маршрутов и автостанций;

мест концентрации ДТП с указанием их вида, причины появления, количества погибших/пострадавших и рекомендаций для водителей по соблюдению ПДД в связи с этим.

Обновленная Стратегия безопасности движения уже обнародована на Правительственном портале.



Инфографика: Мининфраструктуры

Справка Finance.ua:

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Государственное агентство автомобильных дорог назвало пять самых длинных дорог Украины.

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