На Андреевском спуске достроят скандальный гостиничный комплекс – решение суда

Суд признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Киева от 12 июня 2018-го, которым аннулировано разрешение на строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта на Андреевском спуске.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 октября.

Суд установил, что 14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в Киеве выдала виргинской компании ООО “Маркон” разрешение на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске. В январе 2018-го Департамент по вопросам ГАСК провел внеплановую проверку объекта, по результатам которой выявил нарушения градостроительного законодательства.

В частности, установлено, что проект производства работ разработан с отклонением от проекта организации строительства (используется другой башенный кран). Кроме того, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях и сооружениях, подлежащих обязательному мониторингу.

ГАСК выдала застройщику предписание об устранении нарушений и остановила строительные работы. В мае 2018-го инспекторы пришли с новой проверкой. Они обнаружили, что требования предыдущего предписания не выполняются, после чего застройщику выдали новое предписание. В результате, в начале июня Департамент по вопросам ГАСК аннулировал ООО “Маркон” разрешение на выполнение строительных работ.