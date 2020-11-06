Volvo отзывает более 50 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Американское подразделение бренда Volvo проводит отзывную кампанию, которая коснется 54 тысяч машин, среди которых модели S80 и S60 2001-2003 модельного года.

Отмечается, что в некоторых регионах США из-за высокой влажности у таких машин при раскрытии передней подушки безопасности со стороны водителя элемент может взорваться, что приведет к разрушению пиропатрона, части которого могут разлететься по салону.

В результате неисправности в США уже погиб один человек.

В ходе сервисной кампании Volvo намерена заменить неисправный элемент в подушке безопасности на более современный и исправный.