Чехия обновила правила въезда для иностранцев: что изменится для украинцев

Сегодня в Чехии вступили в силу новые правила въезда в страну. Они распространяются как на граждан Чехии, которые возвращаются в страну, так и на всех иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии.
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МОЗ Чехии поделило страны на зеленую, красную и оранжевую категории. Нашу страну отнесли к красной. Пассажиры из таких стран (как иностранцы, так и граждане Чехии) должны заполнить форму прибытия и пройти ПЦР-тест или карантин перед въездом в страну.
Пассажирам из стран зеленой зоны разрешен въезд без необходимости заполнять форму прибытия и проходить ПЦР-тест или карантин.
Пассажиры, которые въезжают из стран оранжевой зоны, могут сделать это без заполнения формы прибытия. Иностранцы, приезжающие в Чехию на работу или учебу, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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