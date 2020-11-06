0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 298 0

Чехия обновила правила въезда для иностранцев: что изменится для украинцев

Чехия обновила правила въезда для иностранцев: что изменится для украинцев

Сегодня в Чехии вступили в силу новые правила въезда в страну. Они распространяются как на граждан Чехии, которые возвращаются в страну, так и на всех иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии.

Читайте также: В Украине все области попали в красную и оранжевую зоны карантина. Какие действуют ограничения

МОЗ Чехии поделило страны на зеленую, красную и оранжевую категории. Нашу страну отнесли к красной. Пассажиры из таких стран (как иностранцы, так и граждане Чехии) должны заполнить форму прибытия и пройти ПЦР-тест или карантин перед въездом в страну.

Пассажирам из стран зеленой зоны разрешен въезд без необходимости заполнять форму прибытия и проходить ПЦР-тест или карантин.

Пассажиры, которые въезжают из стран оранжевой зоны, могут сделать это без заполнения формы прибытия. Иностранцы, приезжающие в Чехию на работу или учебу, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.