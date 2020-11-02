Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд станций

Укрзализныця с 9 ноября возобновляет движение с большинства закрытых станций.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ
Как отмечается, согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:
Также согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев — Херсон. Поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится по установленному порядку.
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