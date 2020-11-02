Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд станций

Укрзализныця с 9 ноября возобновляет движение с большинства закрытых станций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ

Как отмечается, согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь — Киев;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь — Киев;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 116/115 Киев — Бердянск;

№ 145/146 Киев — Измаил;

№ 217/218 Киев — Рахов;

№ 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Также согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев — Херсон. Поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится по установленному порядку.

Справка Finance.ua:

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 ноября установила новое эпидемиологическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.

С этого момента все районы будут отнесены или к оранжевой, или к красной эпидемиологической зоне.

Введен новый штраф за неправильное ношение масок. Законопроектом (3891) предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

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