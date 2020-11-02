0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд станций

Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд станций

Укрзализныця с 9 ноября возобновляет движение с большинства закрытых станций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ

Как отмечается, согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

  • № 3/4 Запорожье – Ужгород;
  • № 10/9 Мариуполь — Киев;
  • № 17/18 Харьков – Ужгород;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь — Киев;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов — Киев;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 107/108 Одесса – Ужгород;
  • № 116/115 Киев — Бердянск;
  • № 145/146 Киев — Измаил;
  • № 217/218 Киев — Рахов;
  • № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Также согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев — Херсон. Поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится по установленному порядку.

Справка Finance.ua:

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 ноября установила новое эпидемиологическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.
  • С этого момента все районы будут отнесены или к оранжевой, или к красной эпидемиологической зоне.
  • Введен новый штраф за неправильное ношение масок. Законопроектом (3891) предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.