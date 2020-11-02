Укравтодор инвестирует более 140 миллиардов в ключевые проекты

Укравтодор назвал мегапроекты, на которые направит инвестиции в следующем году. Их общая сумма – более 140 миллиардов гривен.
Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в FACEBOOK.
Сейчас в разработке компании находятся 2 мегапроекта (проекты, имеющие длительное влияние на экономику и общество).
Один из них – строительство Запорожского моста стоимостью 11,9 миллиардов гривен. В 2020 году из них было использовано 3 миллиарда. До конца года планируется открыть проезд.
Далее речь идет о трассе Н-31 Днепр-Решетиловка стоимостью 29 миллиардов гривен. Завершить работы планируют в 2021 году.
В следующем году Автодор хочет начать еще несколько проектов. Среди них:
Компания отмечает, что четвертым мегапроектом станет пилотное партнерство государства и частного сектора.
“Инвестор будет зарабатывать на “плате за доступность” и развитии придорожной сети – а страна получит дороги мирового качества”, – говорят в Укравтодоре.
Благодаря такому партнерству рассчитывают на работы на 1400 км дорог, 61% которых – обязательства инвестора. Такое сотрудничество позволит привлечь около 2 миллиардов долларов частного капитала.
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