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Укравтодор инвестирует более 140 миллиардов в ключевые проекты

Укравтодор инвестирует более 140 миллиардов в ключевые проекты

Укравтодор назвал мегапроекты, на которые направит инвестиции в следующем году. Их общая сумма – более 140 миллиардов гривен.

Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в FACEBOOK.

Сейчас в разработке компании находятся 2 мегапроекта (проекты, имеющие длительное влияние на экономику и общество).

Один из них – строительство Запорожского моста стоимостью 11,9 миллиардов гривен. В 2020 году из них было использовано 3 миллиарда. До конца года планируется открыть проезд.

Далее речь идет о трассе Н-31 Днепр-Решетиловка стоимостью 29 миллиардов гривен. Завершить работы планируют в 2021 году.

В следующем году Автодор хочет начать еще несколько проектов. Среди них:

  • Киевская обходная дорога стоимостью 85 миллиардов гривен и протяженностью 180 км;
  • Кременчугский мост стоимостью 12,5 миллиарда гривен, на строительство которого уйдет от 3-х лет;
  • дорога в Одесский порт стоимостью 2,2 миллиарда.

Компания отмечает, что четвертым мегапроектом станет пилотное партнерство государства и частного сектора.

“Инвестор будет зарабатывать на “плате за доступность” и развитии придорожной сети – а страна получит дороги мирового качества”, – говорят в Укравтодоре.

Благодаря такому партнерству рассчитывают на работы на 1400 км дорог, 61% которых – обязательства инвестора. Такое сотрудничество позволит привлечь около 2 миллиардов долларов частного капитала.

По материалам Економічна Правда
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