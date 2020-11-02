Захват активов Укрэнерго в Крыму: арбитраж рассматривает иск к РФ на €527 миллионов

Арбитражный суд перешел непосредственно к рассмотрению иска “Укрэнерго”, которое требует от РФ выплаты компенсации за экспроприированные инвестиции в Крыму. Украинская компания ожидает получить от России 527 млн евро с учетом процентов.

Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба компании.

“Арбитражный суд 20 октября 2020 года перешел к очередному этапу по делу НЭК «Укрэнерго» против Российской Федерации по незаконному захвату РФ инфраструктурных объектов компании на территории АР Крым. А именно – непосредственно к рассмотрению иска Укрэнерго, которое требует от РФ выплаты компенсации за экспроприированные инвестиции. Общая сумма исковых требований составляет 527,53 млн евро с учетом процентов (94,61 млн евро по состоянию на 20.10.2020 г.)”, – говорится в сообщении.

Напомним, арбитраж против Российской Федерации был инициирован за нарушения Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Требования компенсации ущерба от экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту инвестиций является частью исковых требований вместе с компенсацией за захват Россией во время оккупации Крыма магистральных сетей и других объектов, которые принадлежат Укрэнерго.

Арбитражный трибунал по делу был сформирован 27 марта 2020 года. В его состав вошли Досточтимый Лоуренс Коллинз (председательствующий арбитр), г-н Д. Брайн Кинг (арбитр, назначенный Укрэнерго) и профессор Габриэль Боттини (арбитр, назначенный РФ). Арбитраж осуществляется в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года и проходит в Париже.

Интересы НЭК «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.

На территории временно оккупированной АР Крым до аннексии полуострова работало обособленное подразделение «Крымская электроэнергетическая система» НЭК «Укрэнерго», которое обслуживало свыше 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Также в Крыму действовали оздоровительный комплекс “Семидворье”, пансионат “Энергетик” и производственное предприятие “Южэнергопром”.