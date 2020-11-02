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С 9 ноября не будет зеленых и желтых карантинных зон

С 9 ноября не будет зеленых и желтых карантинных зон

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 ноября установила новое эпидемиологическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

С этого момента все районы будут отнесены либо к оранжевой, либо к красной эпидемиологической зоне.

В частности, полностью в оранжевой зоне осталась лишь Кировоградская область. При этом в красную зону полностью вошли Житомирская и Полтавская области, а также большинство районов Хмельницкой.

Число областных центров, попавших в нее, выросло до 12 — это Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Справка Finance.ua:

  • Введен новый штраф за неправильное ношение масок. Законопроектом (3891) предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.
По материалам Finance.UA
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