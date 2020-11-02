С 9 ноября не будет зеленых и желтых карантинных зон

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 ноября установила новое эпидемиологическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

С этого момента все районы будут отнесены либо к оранжевой, либо к красной эпидемиологической зоне.

В частности, полностью в оранжевой зоне осталась лишь Кировоградская область. При этом в красную зону полностью вошли Житомирская и Полтавская области, а также большинство районов Хмельницкой.

Число областных центров, попавших в нее, выросло до 12 — это Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Справка Finance.ua: