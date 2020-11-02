По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,117 млн грн и 27,871 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (32 и 25), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,30-28,32 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 57 активных заявок по доллару на сумму 48,988 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3500 – 2 222

28,3300 – 18 000

28,3300 – 12 000

28,3200 – 10 000

28,3000 – 10 000

28,3000 – 888

28,3000 – 19 999



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2200 – 40 000

28,2600 – 100 000

28,2700 – 45 000

28,2700 – 150 000

28,2700 – 25 000

28,2800 – 120 000

28,2800 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2902 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2161 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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