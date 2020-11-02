Большая приватизация. Киевский завод "Большевик" оценили в 1,5 млрд грн

Стоимость приватизации завода “Большевик” (АО “Первый киевский машиностроительный завод”) может составить 1,3-1,5 млрд грн. Но для этого нужно провести тщательную предпродажную подготовку, считают эксперты консалтингово-брокерской компании Colliers International.
По мнению экспертов, при должной подготовке лот может быть оценен выше, чем недавно удачно реализованная с торгов гостиница “Днепр”, которая ушла с молотка за 1,1 млрд грн.
Чтобы удачно продать завод, государству потребуется провести немало работы, в том числе подготовить правильную презентацию для потенциальных инвесторов, включая расчеты технико-экономических показателей объекта: бизнес-план с описанием рынка, расчет инвестиций и прогнозируемого дохода.
Главным активом при продаже “Большевика” станет земля под заводом (35 га), на которой может быть реализовано множество бизнес-идей.
Для удачной продажи завода, по мнению экспертов, в презентации нужно делать акцент на возможной застройке этого участка жилыми домами. Еще часть можно отвести под офисные и торговые помещения, а также гостиницу.
Детальный анализ всех технико-экономических показателей объекта займет порядка полугода. Однако, если этого не сделать и не презентовать грамотно инвестору все положительные стороны лота, то это может в два раза снизить итоговую стоимость продажи актива, говорят аналитики.
Отягощающим фактором выступят нынешние арендаторы и собственники некоторых помещений на территории завода. Решить этот вопрос стоит до выставления лота на торги.
К тому же с конца прошлого года столичная прокуратура и СБУ при участии ФГИ проводят следственные действия на заводе “Большевик” в связи с продажей более 6000 кв. м помещений на торгах, несмотря на действующий запрет.
Если государство не решит и эту проблему, то рыночная стоимость этого объекта и вовсе снизится в 10 раз.
Помимо этого, речь идет о продаже акций предприятия “Большевик”, а земля под ним находится в статусе постоянного пользования под промышленное производство. Поэтому не менее важной задачей для Фонда госимущества является оформление участка с изменением его целевого назначения, что также займет немало времени – от полугода до года.
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