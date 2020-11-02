Фонд соцстраха за месяц выплатил 1,2 миллиарда больничных

Фонд социального страхования в октябре принял на оплату 396 тысяч больничных на сумму 1,2 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте фонда.
“В течение прошлого месяца работодатели подали в Фонд социального страхования Украины заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности своих работников. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен. По оперативным данным количество больничных листков, принятых Фондом в течение октября, превысило на около 130 тысяч листков соответствующий показатель сентября 2020 года”, – говорится в сообщении.
Финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.
Порядок получения материального обеспечения от Фонда:
1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру, для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определение страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).
2. Листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).
3. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.
4. Страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего осуществляется перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.
5. Выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.
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