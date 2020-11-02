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Фонд соцстраха за месяц выплатил 1,2 миллиарда больничных

Фонд соцстраха за месяц выплатил 1,2 миллиарда больничных

Фонд социального страхования в октябре принял на оплату 396 тысяч больничных на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте фонда.

“В течение прошлого месяца работодатели подали в Фонд социального страхования Украины заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности своих работников. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен. По оперативным данным количество больничных листков, принятых Фондом в течение октября, превысило на около 130 тысяч листков соответствующий показатель сентября 2020 года”, – говорится в сообщении.

Финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру, для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определение страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).

2. Листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).

3. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.

4. Страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего осуществляется перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.

5. Выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

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По материалам УКРИНФОРМ
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