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День финансов, 5 ноября: основные цифры госбюджета-2021, новый вид отпуска, еще один показатель для "красной" зоны

Четверг, 5 ноября, немного приоткроет занавес 2021.

Основные цифры госбюджета-2021. Народные депутаты поддержали в первом чтении государственный бюджет на 2021 год – законопроект №4000. За проект проголосовали 275 народных депутатов. Среди любопытных цифр в проекте госбюджета на следующий год: среднегодовой прогнозный курс валюты – 29,1 гривны за доллар, ускорение инфляции до 7,3%, рост минимальной заработной платы на 30%. В новости по ссылке Finance.ua рассказывает больше об основных показателях, заложенных в проекте госбюджета на 2021.

Отдельно хотим рассказать и о пенсиях. Согласно проекту бюджета, пенсии в следующем году не только вырастут, но и будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров. Минимальная пенсия (исходя из прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность) в следующем году составит с 1 января 1769 грн.

📹 Как всегда, ответы на актуальные вопросы про курс, казну и дела Украины в целом вы можете получить от Алексея Козырева. Так, в новом видео финансовый эксперт расскажет, сможет ли прожить Украина без транша МВФ. Как повлияет на курс доллара, евро, стоимость золота. И почему все же КСУ отменил е-декларирование.

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На руку богачам, или День после после выборов в США. В первый день после выборов президента США состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем на $33 млрд. Больше всего прирост у генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Его состояние увеличилось на $10,5 млрд. На втором месте оказался глава Facebook Марк Цукерберг — рост на $8 млрд.

Новый отпуск на две недели. Депутаты предлагают ввести новый вид отпуска продолжительностью две недели. Его будут давать после рождения ребенка любому члену семьи отцу, матери, бабушке или дедушке.

Еще один показатель для “красной” зоны и карантинные ограничения. Минздрав предлагает ввести новый показатель для “красной” зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус. Также в Минздраве рассказали о стоимости и финансировании ПЦР-тестов на коронавирус.

По материалам Finance.UA
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