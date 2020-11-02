Французская Neoen вместе с Tesla установят в Австралии одну из самых больших в мире батарей

Французская Neoen станет партнером Tesla для установки одной из самых больших в мире литий-ионных батарей в Австралии после заключения соглашения о подключении к сети с оператором рынка электроэнергии.
Как сообщает Bloomberg, большая батарея мощностью 300 мегаватт будет расположена в юго-восточном городе Джилонг и будет использовать технологию Tesla Megapack. Она будет вдвое больше, чем Hornsdale, которую построила Neoen в Южной Австралии и которая была самой большой площадкой на момент начала эксплуатации в 2017 году.
Установка новой системы во втором по численности населения штате Австралии Виктории поможет модернизировать и стабилизировать местную сеть, которая к 2030 году рассчитывает, что 50% ее электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники, заявила Neoen. Парижская компания планирует ввести батарею в эксплуатацию до конца 2021 года.
Аккумуляторная технология внедряется в растущих масштабах, чтобы удовлетворить спрос на поддержку всплеска ветровой и солнечной энергии. Согласно прогнозам BloombergNEF, к 2050 году в эту технологию будет инвестировано около $951 млрд, из которых две трети будут развернуты в системах коммунального масштаба.
Как известно, Hornsdale потеряла свой статус самой большой аккумуляторной батареи в мире из-за объекта неподалеку Сан-Диего, Калифорния, который начал работу в этом году.
«Большая батарея поможет защитить нашу сеть летом, создать рабочие места и снизить цены на энергию, а также поддержать наше восстановление после пандемии коронавируса», – заявила министр энергетики, окружающей среды и изменения климата штата Виктория Лили Д’Амброзио.
Агентство отмечает, что электросеть Виктории сильно зависит от стареющих угольных электростанций, которые становятся все более ненадежными в периоды сильной жары. В последнее время летом в штате случались перебои с подачей электроэнергии на фоне попыток системы справиться со скачком спроса, когда предприятия и домашние хозяйства массово включали кондиционеры.
Напомним, в 2017 году Tesla завершила строительство в Австралии крупнейшей на тот момент системы литий-ионных батарей. Гендиректор компании Илон Маск пообещал соорудить ее за 100 дней, или, если не успеет, подарить штату.
Проект реализовался вместе с французской Neoen. Станция подключена к ветряной электростанции в городе Джеймстаун. Общая мощность батареи составляет 100 МВт, емкость – 129 МВт в час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дети медиков, умерших от коронавируса, будут поступать в вузы по льготамВчера, 06:14 - 391 6
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложениемВчера, 09:46 - 12449 4
В Киеве появятся многоуровневые развязки (список)Вчера, 08:35 - 1247 3
В подземных хранилищах накопили рекордный запас газа за последние 10 летВчера, 23:52 - 73 2
В Турции оштрафовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTokПозавчера, 22:34 - 467 2
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложениемВчера, 09:46 - 12449 4
В Украине появится новый отпуск на две неделиВчера, 10:06 - 9667
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 2120 1
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 1859 1
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1401
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1087
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1097 5
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 968
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1405
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1056