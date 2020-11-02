Французская Neoen вместе с Tesla установят в Австралии одну из самых больших в мире батарей

Французская Neoen станет партнером Tesla для установки одной из самых больших в мире литий-ионных батарей в Австралии после заключения соглашения о подключении к сети с оператором рынка электроэнергии.

Как сообщает Bloomberg, большая батарея мощностью 300 мегаватт будет расположена в юго-восточном городе Джилонг и будет использовать технологию Tesla Megapack. Она будет вдвое больше, чем Hornsdale, которую построила Neoen в Южной Австралии и которая была самой большой площадкой на момент начала эксплуатации в 2017 году.

Установка новой системы во втором по численности населения штате Австралии Виктории поможет модернизировать и стабилизировать местную сеть, которая к 2030 году рассчитывает, что 50% ее электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники, заявила Neoen. Парижская компания планирует ввести батарею в эксплуатацию до конца 2021 года.

Аккумуляторная технология внедряется в растущих масштабах, чтобы удовлетворить спрос на поддержку всплеска ветровой и солнечной энергии. Согласно прогнозам BloombergNEF, к 2050 году в эту технологию будет инвестировано около $951 млрд, из которых две трети будут развернуты в системах коммунального масштаба.

Как известно, Hornsdale потеряла свой статус самой большой аккумуляторной батареи в мире из-за объекта неподалеку Сан-Диего, Калифорния, который начал работу в этом году.

«Большая батарея поможет защитить нашу сеть летом, создать рабочие места и снизить цены на энергию, а также поддержать наше восстановление после пандемии коронавируса», – заявила министр энергетики, окружающей среды и изменения климата штата Виктория Лили Д’Амброзио.

Агентство отмечает, что электросеть Виктории сильно зависит от стареющих угольных электростанций, которые становятся все более ненадежными в периоды сильной жары. В последнее время летом в штате случались перебои с подачей электроэнергии на фоне попыток системы справиться со скачком спроса, когда предприятия и домашние хозяйства массово включали кондиционеры.

Напомним, в 2017 году Tesla завершила строительство в Австралии крупнейшей на тот момент системы литий-ионных батарей. Гендиректор компании Илон Маск пообещал соорудить ее за 100 дней, или, если не успеет, подарить штату.

Проект реализовался вместе с французской Neoen. Станция подключена к ветряной электростанции в городе Джеймстаун. Общая мощность батареи составляет 100 МВт, емкость – 129 МВт в час.