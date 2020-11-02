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Авиаперевозки могут возобновиться до уровней 2019 года не ранее 2029 года - прогноз

Авиаперевозки могут возобновиться до уровней 2019 года не ранее 2029 года - прогноз

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала прогноз развития воздушного движения в Европе в ближайшие 5 лет.

Об этом сообщается на сайте Евроконтроля.

Прогноз основан на трех основных сценариях. В самом оптимистическом сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Это произойдет при условии, что вакцина от COVID-19 станет широко доступной для путешественников к лету 2021 года.

Согласно второму сценарию, наиболее вероятному, трафик в 2024 году составит всего 92% от показателя 2019 года. Так будет, если вакцина станет широко доступной для путешественников к лету 2022 года. Трафик вернется к уровню 2019 года только к 2026 году.

В третьем сценарии при неэффективной вакцине трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 года и не достигнет показателей 2019 года к 2029 году.


Инфографика: eurocontrol.int

“Даже при позитивном сценарии мы не ожидаем восстановления до уровней 2019 года к 2024 году. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиации, и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности”, – заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

По материалам Економічна Правда
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