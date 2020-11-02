Украинцы стали ограничивать себя в передвижениях из-за пандемии (исследование)

Население Украины за последнюю неделю сократило передвижения на автомобилях или пешком на 4%. За последний месяц этот показатель составил 14%.

Об этом свидетельствует исследование Центра экономической стратегии. В рамках исследования в ЦЭС использовали данные по стоимости аренды жилья, мобильности граждан, поиску работы и вакансиям, оплате через терминалы ПриватБанка и Приват24, а также потреблению электроэнергии.

Читайте также: Украинцы стали чаще рассчитываться картами

Данные, которые собирают Apple и Google, свидетельствуют, что передвижение на машине или пешком сокращается практически ежедневно.

Рабочие места тоже стали посещать несколько реже – падение составляет 8% за месяц. Здесь могут играть несколько факторов – сезонное сокращение активности после сентября, новые карантинные меры и уменьшение передвижения граждан как проявление осторожности.



Скриншот: ЦЭС

Рынок труда в октябре несколько охладился после активного сентября. За месяц еженедельное поступление новых вакансий упало на 8%, а новых резюме стали публиковать на 4% меньше по сравнению с концом сентября. Наибольшее падение новых вакансий – в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в сфере обслуживания.



Скриншот: ЦЭС

Платежная активность населения тоже стабильна. Пользование Приват24 и POS-терминалами сейчас находится в горизонтальном коридоре. Начало октября было пиком активности и за месяц количество операций через Приват24 упало на 11%. Однако по пользованию физическими POS-терминалами в торговых точках мы не видим отрицательных трендов.