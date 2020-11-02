0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 176 0

Межбанк: страсти в президентской гонке США накаляют атмосферу на рынке

Межбанк: страсти в президентской гонке США накаляют атмосферу на рынке

Четверг продолжит традиции этой недели и не даст особо расслабиться никому – ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку. Особенно в части дальнейшего поведения евровалюты и по золоту. Тут основной причиной нервозности на рынке будет пик накала страстей в президентской гонке США и возможные последствия от оспаривания их результатов одним из кандидатов.

На момент написания статьи у Джо Байдена 264 голоса (надо 270), у действующего президента Дональда Трампа 214, но не посчитаны до конца результаты по нескольким ключевым штатам. Трамп уже заявлял о том, что готов в суде отстаивать свои права, и если это произойдет и итоги выборов “подвиснут” на время рассмотрения этих споров в судах – фондовые, валютные рынки и рынок золота может быть подвергнут серьезной встряске.

Это немедленно отразится на паре евро/доллар и золоте, что приведет к скачкам котировок евро и ценников по золоту и в Украине. Так что интрига пока сохраняется. На момент написания статьи пара евро/доллар находится в пределах 1,1740 доллара за евро, а золото торгуется по $1910 за тройскую унцию. Но в любой момент все может измениться.

Из внутренних факторов продолжат работать:

1) Психологический – как за счет возможных ралли по евро, так и за счет уже второй день укрепления позиций гривны относительно доллара. Вчера доллар на межбанке подешевел до 28,43/28,445 гривен к концу дня и не исключено, что сегодня появятся желающие его подкупить на “низких” уровнях. Это может добавить спроса на валюту;

2) Практически потрачена гривна от возмещений НДС экспортерами, что заставит их активнее продавать валютную выручку и сработает в пользу гривны;

3) Активизируются нерезиденты и “дочки” иностранных компаний в части покупки подешевевшей валюты под репатриацию дивидендов и фиксацию валютных заработков от торговли с гривневыми ОВГЗ. Это единственный негативный фактор на валютном межбанке сегодня.

4) Текущая деятельность компаний – выплаты зарплаты персоналу за октябрь, оплаты арендных платежей и закупки сырья, материалов и товаров по хозяйственным операциям бизнеса. Рост потребности в гривне позитивно влияет на ситуацию на украинском межбанке. А отсутствие активного роста остатков на корсчетах банков – также подстраховывает гривну на торгах.

По нашим прогнозам в четверг объем операций на межбанке составит до $170-210 млн при заключении до 450-580 сделок.

Курсы межбанка по прогнозу 5 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,10 – 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,43 / 28,44
евро – 33,28 / 33,29

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.