Межбанк: страсти в президентской гонке США накаляют атмосферу на рынке

Четверг продолжит традиции этой недели и не даст особо расслабиться никому – ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку. Особенно в части дальнейшего поведения евровалюты и по золоту. Тут основной причиной нервозности на рынке будет пик накала страстей в президентской гонке США и возможные последствия от оспаривания их результатов одним из кандидатов.
На момент написания статьи у Джо Байдена 264 голоса (надо 270), у действующего президента Дональда Трампа 214, но не посчитаны до конца результаты по нескольким ключевым штатам. Трамп уже заявлял о том, что готов в суде отстаивать свои права, и если это произойдет и итоги выборов “подвиснут” на время рассмотрения этих споров в судах – фондовые, валютные рынки и рынок золота может быть подвергнут серьезной встряске.
Это немедленно отразится на паре евро/доллар и золоте, что приведет к скачкам котировок евро и ценников по золоту и в Украине. Так что интрига пока сохраняется. На момент написания статьи пара евро/доллар находится в пределах 1,1740 доллара за евро, а золото торгуется по $1910 за тройскую унцию. Но в любой момент все может измениться.
Из внутренних факторов продолжат работать:
1) Психологический – как за счет возможных ралли по евро, так и за счет уже второй день укрепления позиций гривны относительно доллара. Вчера доллар на межбанке подешевел до 28,43/28,445 гривен к концу дня и не исключено, что сегодня появятся желающие его подкупить на “низких” уровнях. Это может добавить спроса на валюту;2) Практически потрачена гривна от возмещений НДС экспортерами, что заставит их активнее продавать валютную выручку и сработает в пользу гривны;
3) Активизируются нерезиденты и “дочки” иностранных компаний в части покупки подешевевшей валюты под репатриацию дивидендов и фиксацию валютных заработков от торговли с гривневыми ОВГЗ. Это единственный негативный фактор на валютном межбанке сегодня.4) Текущая деятельность компаний – выплаты зарплаты персоналу за октябрь, оплаты арендных платежей и закупки сырья, материалов и товаров по хозяйственным операциям бизнеса. Рост потребности в гривне позитивно влияет на ситуацию на украинском межбанке. А отсутствие активного роста остатков на корсчетах банков – также подстраховывает гривну на торгах.
По нашим прогнозам в четверг объем операций на межбанке составит до $170-210 млн при заключении до 450-580 сделок.
Курсы межбанка по прогнозу 5 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,10 – 33,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,43 / 28,44
евро – 33,28 / 33,29
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