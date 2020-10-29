День финансов, 4 ноября: чем занять ребенка в Киеве, ждать ли карантина "выходного дня", как "раскусить" компанию-оболочку

В среду, 4 ноября, расскажем о том, зачем нужен договор о сдаче жилья в аренду, и чем занять ребенка в Киеве.
Можем потерять деньги из-за решений КСУ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что решение Конституционного Суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина рискует в 2020 году лишиться двух траншей МВФ по $700 млн, а также 600 млн евро в рамках помощи Евросоюза и $350 млн – от Всемирного банка. 💸 В 2021 году Украина может потерять еще $ 1,5 миллиарда от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн от Всемирного банка.
Что там с кассовыми аппаратами для ФЛП? Сегодня ВР не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Документ отправили на доработку. 💁♀️ Законопроектом предлагалось перенести обязательное применение РРО до 01.01.2022 года.
Карантин “выходного дня”. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что в Украине введут карантин “выходного дня”. Это значит, что в выходные будут действовать более строгие ограничения.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы разорвать цепь передачи болезни.
🎨 В Киеве пока карантин не ужесточили, а на улице становится все холоднее. Дети все больше времени проводят дома. Мы решили разузнать, чем полезным и интересным их можно занять (как офлайн, так и онлайн), а также сколько это будет стоить. Читайте:
Признаки компании-оболочки. Присмотритесь! 🕵️♂️ Нацбанк советует банкам относить компании-оболочки к категории клиентов с неприемлемо высоким риском и отказывать им в деловых отношениях. Компания-оболочка – это юридическое лицо или траст, которая создается для участия в схемах отмывания средств, уклонения от уплаты налогов, сокрытия коррупционных и прочих деяний. Регулятор рассказал о 5 признаках компании-оболочки.
Штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых. Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.💎 Вот какими штрафами предлагают наказывать. Напишите в комментариях, считаете ли эти штрафы адекватными. Любопытно ваше мнение.
Договор о сдаче жилья. Почему он важен? Чтобы в будущем не было проблем, как у собственника квартиры, так и у нанимателя, договор аренды жилья все же стоит оформлять по всем правилам. 📑 Если договор не заключить, то наймодатель может выселить нанимателя в любой момент. Кроме того, может оказаться, что наймодатель не имеет никакого отношения к этому жилью и это своеобразная мошенническая “схема”.
ТОП-5 самых длинных дорог Украины. Укравтодор составил рейтинг самых длинных дорог Украины. 🥇 Наибольшая протяженность – у трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Вместе с подъездами к Харькову, международному аэропорту Харьков и Полтаве ее длина составляет 937,3 км. Полный список от Укравтодора – смотрите здесь.
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