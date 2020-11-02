Криклий заявил о 1,98 млрд субвенций на обновление местных дорог

Кабинет министров Украины на заседании 4 ноября утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с объемом финансирования 1,98 млрд грн.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
«В этом году Укравтодор задал темп по восстановлению дорог государственного значения – более 3 тысяч км из 4-х запланированных уже сделано. Однако для многих людей гораздо важнее и более ощутимы изменения именно на местных дорогах, ведь по ним они ездят каждый день на работу, везут детей в школу или в поликлинику. Субвенции на местные дороги улучшают качество жизни многих областей, поэтому важно помочь местным властям в восстановлении местных автодорог», – прокомментировал решение правительства Криклий.
Средства субвенций будут направлены на реализацию следующих проектов: текущий средний ремонт ул. Энергетиков и ул. Шевченко в Каневе Черкасской области с объемом финансирования 10 млн грн; капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Грушевского в Хусте Закарпатской области (корректировка) с объемом финансирования 4,2 млн грн; проведение капитального и текущего среднего ремонта автодорог в Львовской области с объемом финансирования 589 млн грн; капитальный ремонт автодорог В 151124 Николаев – Станислав – Херсон и Е 151101 (Николаев – Херсон) – Любомировка – Первомайское – (Казанка – (Р-47)) с объемом финансирования 300 млн грн; строительство мостового перехода через р. Южный Буг между с. Богдановка Доманевского района и пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области с объемом финансирования 20 млн грн; капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Небесной сотни от № 122 до Н-09 в г. Хуст Закарпатской области с объемом финансирования 17,8 млн гривен; текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений в Сумах по ул. Харьковская с объемом финансирования 40 млн грн; строительство мостового перехода через р. Сула в Ромнах Сумской области с объемом финансирования 10 млн грн; строительство моста через реку Сходничанка с подходами по ул. Кропивницкого в пгт Сходница г. Борислава Львовской области с объемом финансирования 30,56 млн грн; улучшение состояния автомобильной дороги Т-04-01 Днепр – Васильковка – Покровское – Гуляйполе – Пологи – Мелитополь с объемом финансирования 500 млн гривен; реконструкция путепровода через железнодорожные пути на ул. Объездная в районе ул. Гаевой в Тернополе с объемом финансирования 190 млн грн; строительство моста через реку Быстрица Солотвинская и транспортной развязки в районе улиц Химиков-Надречная в Ивано-Франковске с объемом финансирования 60 млн грн.
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