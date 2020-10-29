Впервые с 2017 года оживился рынок ипотечного кредитования - глава НБУ

Этим летом впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее, чем потребительские.

Об этом в своей колонке для «Экономической правды» рассказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«С июля впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее потребительских. Основные причины: отложенный спрос на недвижимость, государственные программы и снижение процентных ставок. Если еще в декабре 2019 года вы могли взять кредит на недвижимость под 19-20%, то сегодня, учитывая, что государственные банки предлагают программы под 10%, средняя ставка по рынку составляет около 12-13%», – отметил Шевченко.

По его словам, низкая инфляция и снижение учетной ставки до рекордного для Украины уровня в 6% позволили заложить фундамент для низких ставок.

Сегодня качественные заемщики могут взять доступный кредит на краткосрочные потребности в гривне по ставке менее 10% годовых, хотя еще год назад стоимость новых кредитов была выше – более 18% годовых, добавил Шевченко.

Справка Finance.ua:

В Украине в течение III квартала 2020 года было проведено более 206 тысяч сделок с недвижимостью.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2020 года составила 30 170 грн/кв.м. По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 0,8%.