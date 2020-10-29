Впервые с 2017 года оживился рынок ипотечного кредитования - глава НБУ

Этим летом впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее, чем потребительские.
Об этом в своей колонке для «Экономической правды» рассказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
«С июля впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее потребительских. Основные причины: отложенный спрос на недвижимость, государственные программы и снижение процентных ставок. Если еще в декабре 2019 года вы могли взять кредит на недвижимость под 19-20%, то сегодня, учитывая, что государственные банки предлагают программы под 10%, средняя ставка по рынку составляет около 12-13%», – отметил Шевченко.
По его словам, низкая инфляция и снижение учетной ставки до рекордного для Украины уровня в 6% позволили заложить фундамент для низких ставок.
Сегодня качественные заемщики могут взять доступный кредит на краткосрочные потребности в гривне по ставке менее 10% годовых, хотя еще год назад стоимость новых кредитов была выше – более 18% годовых, добавил Шевченко.
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