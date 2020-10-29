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У застройщика в Киеве отобрали землю стоимостью свыше 42 млн грн

У застройщика в Киеве отобрали землю стоимостью свыше 42 млн грн

Хозяйственным судом города Киева 02.11.2020 года удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры, расторгнут договор аренды и возвращен земельный участок территориальной общине города Киева стоимостью более 42 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В сообщении отмечается, что указанный земельный участок по ул. Электротехнической еще в 2005 году был передан обществу в аренду для строительства, эксплуатации и обслуживания производственной базы. Однако, за это время арендатор так и не приступил к строительству на земельном участке и систематически не платил арендную плату.

Указанное свидетельствует не только об отсутствии у него намерения застройки земли, а о нарушении им предусмотренных договором аренды условий и требований земельного законодательства.

Вследствие указанных нарушений территориальная община лишена возможности эффективного использования земли и надлежащего регулирования отношений в сфере развития социальной инфраструктуры города.

Учитывая изложенное, прокуратура заявила иск в суд о расторжении договора аренды и обязательстве ответчика вернуть земельный участок территориальной общине города Киева, который судом удовлетворен.

По материалам DOM.RIA
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