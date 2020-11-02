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Стало известно, когда космический интернет от Маска Starlink запустится в Европе

Стало известно, когда космический интернет от Маска Starlink запустится в Европе

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в феврале-марте 2021 года спутниковая сеть Starlink будет запущена в тестовом варианте в Европе. Также он сообщил, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений в бета-версию Starlink в США и Канаде.

Тестовый вариант спутниковой сети, предоставляющий широкополосный доступ в интернет, запустился в северных штатах США и южной части Канады 26 октября 2020 года по цене $99 в месяц, плюс следует один раз уплатить $499 за получение необходимого для установки оборудования.

Илон Маск сказал, что европейские страны получат доступ к сервису сразу, как только будет получено одобрение европейских регуляторов, – он ждет решения в феврале или марте 2021 года.

Пользователи бета-версии, которая уже запустилась и работает в США, сообщали о скорости передачи информации 160 Мбит/с, хотя сначала разработчики призвали ожидать скорость от 50 до 150 Мбит/с.

На данный момент неизвестно, сколько людей участвует в бета-версии Starlink. Ранее Илон Маск заявил, что интерес к проекту проявляли более 700 000 американцев.

По материалам Mind
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