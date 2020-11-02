Стало известно, когда космический интернет от Маска Starlink запустится в Европе

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в феврале-марте 2021 года спутниковая сеть Starlink будет запущена в тестовом варианте в Европе. Также он сообщил, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений в бета-версию Starlink в США и Канаде.
Тестовый вариант спутниковой сети, предоставляющий широкополосный доступ в интернет, запустился в северных штатах США и южной части Канады 26 октября 2020 года по цене $99 в месяц, плюс следует один раз уплатить $499 за получение необходимого для установки оборудования.
Илон Маск сказал, что европейские страны получат доступ к сервису сразу, как только будет получено одобрение европейских регуляторов, – он ждет решения в феврале или марте 2021 года.
Пользователи бета-версии, которая уже запустилась и работает в США, сообщали о скорости передачи информации 160 Мбит/с, хотя сначала разработчики призвали ожидать скорость от 50 до 150 Мбит/с.
На данный момент неизвестно, сколько людей участвует в бета-версии Starlink. Ранее Илон Маск заявил, что интерес к проекту проявляли более 700 000 американцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 22338 21
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1283 8
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1227 6
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемыхВчера, 12:03 - 438 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 1890 3
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 22338 21
Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в арендуВчера, 09:01 - 4963 1
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 1890 3
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1385
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1283 8
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 914
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1023 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 887
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1312
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1008