В Житомирской области почти за 10 млн грн продали спецразрешение на добычу янтаря

В Коростенском районе Житомирской области с аукциона продали за более 9,8 млн грн спецразрешение на Будрийский участок с залежами янтаря.
Информация об этом размещена на площадке Prozorro.Продажи.
«Будрийский участок в административном отношении находится в Коростенском районе Житомирской области на юго-западной окраине с. Гулянка. Участок расположен на расстоянии 33 км от районного центра г. Коростень. На расстоянии 2 км от участка находится ж/д ст. Ушица», – говорится в сообщении.
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В частности, специальное разрешение предоставлено на геологическое изучение янтароносных недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений с последующим добычей янтаря в течение 5 лет.
Отмечается, что аукцион стартовал 15 сентября, а предложения принимались до 2 ноября. В аукционе участвовали 5 обществ с ограниченной ответственностью.
Начальная стоимость продажи спецразрешения установлена на уровне 315 520 грн.
В аукционе победило ООО «Инфокор-Украина», которое предложило за специальное разрешение 10 020 000 грн.
На площадке Prozorro информируют, что по итогам торгов стоимость геологической информации по Будрийскому участку составляет 178 489,61 грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 9 844,22 грн (с НДС).
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