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Состояние самого богатого человека Китая упало на более $2,5 млрд после остановки крупнейшего IPO

Состояние самого богатого человека Китая упало на более $2,5 млрд после остановки крупнейшего IPO

Капитал китайского миллиардера Джека Ма сократился на $2,6 млрд за сутки.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд – это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes, состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.

Причина уменьшения капитала Ма – обвал акций компании Alibaba, соучредителем и совладельцем которой он является. В среду они потеряли на гонконгской бирже 6,8% и стоили 279,4 гонконгских доллара ($36,04 за шт.).

Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали еще накануне – после того, как шанхайская биржа объявила о прекращении IPO финтех-компании Ant Group. Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло бы стать крупнейшим в мире по количеству привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд. Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно – в Шанхае и Гонконге.

Но 3 ноября стало известно, что регуляторы Китая неожиданно приостановили IPO в Шанхае, и, соответственно, не состоится оно и в Гонконге.

Как отметила сама Ant Group, ей сообщили, что она может не соответствовать требованиям или условиям раскрытия информации для проведения IPO. В сообщении компании указано, что опасения связаны с «существенными вопросами», которые появились в связи с разговором представителей регуляторов с контролирующим лицом и топ-менеджерами компании. Джека Ма, гендиректора и председателя совета директоров вызвали на ковер в понедельник, 2 ноября. Содержание разговора не раскрывалось, но Financial Times написала, что китайское слово yuetan, упомянутое в пресс-релизе власти, обычно указывает на «порку».

В октябре Ма раскритиковал государственные банки и регуляторы Китая и заявил, что у них «менталитет ломбарда» и они тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. Срыв IPO Джек Ма пока не комментировал.

По материалам Mind
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