В Украине разоблачили коррупционную схему должностных лиц Государственной таможенной службы

Установлены факты причинения ущерба государственному бюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
“Чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники “зарабатывали” во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжким последствиям. Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету причинен ущерб в особо крупных размерах”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, что, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц.
“В частности, это касается нарушения бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в Гостаможслужбе и ее территориальных органах. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия”, – сообщили в СБУ.
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