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Минфин передал комитетам Рады выводы по законопроектам о растаможивании автомобилей

Минфин передал комитетам Рады выводы по законопроектам о растаможивании автомобилей

Минфин разработал все представленные на рассмотрение ВР законопроекты относительно таможенного оформления транспортных средств и передал свои выводы профильным комитетам.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Позиция Министерства финансов Украины в вопросе либерализации налоговой нагрузки при таможенном оформлении транспортных средств является последовательной”, – отмечается в сообщении.

Как правило, отмечают в министерстве, каждый из законопроектов оказывал “весьма существенное влияние на поступления в государственный бюджет, которое исчислялось миллиардами гривен ежегодно”. Например, законопроект №3704-1 от 3 июля 2020 г. “оценивался уменьшением поступлений в государственный бюджет от акцизного налога и ввозной пошлины в сумме около 6,6 млрд грн в расчете на год”.

При этом на 2020-2021 годы приходятся пиковые выплаты по государственному долгу Украины, напоминают в министерстве.

“Дополнительное наращивание заимствований для финансирования потерянных доходов из-за снижения ставок налогов на легковые автомобили, которым воспользуется незначительная часть населения, является социально несправедливым. Это также невозможно ввиду того, что дефицит бюджета сектора общегосударственного управления уже существенно повышен”, – объясняют в Минфине.

Напомним, в 2019 году в Украине неоднократно откладывалось введение штрафных санкций за использование автомобилей с иностранной регистрацией, чтобы граждане смогли провести их таможенное оформление.

Так, по информации Государственной таможенной службы, в течение льготного периода с 25 ноября 2018 г. до 22 февраля 2019-го таможни оформили 140 116 автомобилей с иностранной регистрацией; в среднем это – 1557 автомобилей в сутки.

После окончания льготного периода, с 23 февраля по 23 мая 2019 года таможнями оформлено 3223 таких автомобиля, или в среднем 36 за сутки.

В период отсрочки усиленных штрафных санкций среднесуточные показатели таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией сократились еще больше. Так, с 24 мая по 21 августа 2019 года этот показатель составлял 9 автомобилей, а с 22 августа по 28 декабря – снизился почти до 4 автомобилей за сутки.

По материалам УКРИНФОРМ
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