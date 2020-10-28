0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Комитет поддержал законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования

Комитет поддержал законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования

Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября поддержал законопроект председателя парламента Дмитрия Разумкова. Он касался восстановления электронного декларирования в первоначальном виде.

Соответствующее решение приняли во время заседания комитета. За проголосовали 6 членов комитета, 4 воздержались, и еще 2 высказались против.

Читайте также: Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ – Зеленский

Комитет постановил признать законопроект №4304 соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Члены комитета также рекомендовали Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Секретарь комитета нардеп от “Батькивщины” Владимир Кабаченко назвал законопроект Дмитрия Разумкова наиболее компромиссным. Законопроект Президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада планирует возобновить электронное декларирование в Украине новым законом.

Что известно о законопроекте Разумкова:

  • Он направлен на “устранение состояния правовой неопределенности, возникшего из-за решения Конституционного Суда”.
  • Законопроект предусматривает восстановление ряда пунктов закона “О предотвращении коррупции”, а также Уголовного кодекса Украины.
  • Принятие этого законопроекта как закона обеспечит выполнение решения Конституционного Суда Украины, урегулирует работу Национального агентства по предотвращению коррупции, создаст надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.