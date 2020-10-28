Комитет поддержал законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования

Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября поддержал законопроект председателя парламента Дмитрия Разумкова. Он касался восстановления электронного декларирования в первоначальном виде.
Соответствующее решение приняли во время заседания комитета. За проголосовали 6 членов комитета, 4 воздержались, и еще 2 высказались против.
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Комитет постановил признать законопроект №4304 соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Члены комитета также рекомендовали Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.
Секретарь комитета нардеп от “Батькивщины” Владимир Кабаченко назвал законопроект Дмитрия Разумкова наиболее компромиссным. Законопроект Президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.
Ранее Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада планирует возобновить электронное декларирование в Украине новым законом.
Что известно о законопроекте Разумкова:
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