Эксперт рассказал, как изменилась покупательная способность украинцев за 2020 год

Покупательная способность граждан, которую можно сравнить с реальной заработной платой, в начале года из-за карантина снизилась, а к концу 2020 года должна иметь позитивный показатель, хотя есть несколько рисков.

Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

“Покупательная способность – ее лучше всего, в принципе, измерять темпами роста доходов людей. И это в значительной степени зависит от тех показателей, которые публикует Государственная служба статистики. Соответственно, наиболее точными эти показатели являются по отношению к реальной заработной плате… Как раз вышла, буквально накануне, статистика о реальной заработной плате за сентябрь месяц… Обязательно надо сравнивать с соответствующим периодом прошлого года и считать это в реальном измерении, то есть, с поправкой на инфляцию. Инфляция у нас на сегодняшний день остается низкой, это ключевой фактор того, что реальная заработная плата высокая. Она сейчас составляет 9,7 в годовом измерении в Украине”, – сказал Андрей Блинов.

Он отметил, что ключевая причина в том, что инфляция составляет 2,3%.

“Это небольшой показатель, он даже ниже, чем коридор, который таргетирует национальный банк Украины. И, соответственно, есть прогноз НБУ о том, что инфляция в конце года – официальное число чуть больше 4%. То есть, можно говорить о том, что по итогу года реальная заработная плата примерно изменится где-то на 6-7% с учетом этого определенного ускорения инфляции в конце 2020 года. Сейчас темп 9,7. Конечно, есть большой вопрос относительно того, что происходит с доходами граждан, которые не подпадают под отчетность о заработных платах. А это большая часть населения страны, потому что статистика Госстата – она показывает только 7 млн человек в Украине”, – отметил эксперт.

По еого словам, точных данных обо всех категориях нет, потому что значительная часть людей находится либо в теневой экономике, либо они объективно не показываются.

“Есть номинальная статистика, пока что она по второму кварталу, о том, что совокупные доходы украинцев в реальном измерении сократились на 7,3%. Но это было во втором квартале, и действительно это касалось всех граждан, не только тех, которые работают. И здесь важное влияние имел именно не столько сам коронавирус, сколько карантин, который вводился тотальный в марте-мае”, – добавил Блинов.