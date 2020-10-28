Эксперт рассказал, как изменилась покупательная способность украинцев за 2020 год

Покупательная способность граждан, которую можно сравнить с реальной заработной платой, в начале года из-за карантина снизилась, а к концу 2020 года должна иметь позитивный показатель, хотя есть несколько рисков.
Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.
“Покупательная способность – ее лучше всего, в принципе, измерять темпами роста доходов людей. И это в значительной степени зависит от тех показателей, которые публикует Государственная служба статистики. Соответственно, наиболее точными эти показатели являются по отношению к реальной заработной плате… Как раз вышла, буквально накануне, статистика о реальной заработной плате за сентябрь месяц… Обязательно надо сравнивать с соответствующим периодом прошлого года и считать это в реальном измерении, то есть, с поправкой на инфляцию. Инфляция у нас на сегодняшний день остается низкой, это ключевой фактор того, что реальная заработная плата высокая. Она сейчас составляет 9,7 в годовом измерении в Украине”, – сказал Андрей Блинов.
Он отметил, что ключевая причина в том, что инфляция составляет 2,3%.
“Это небольшой показатель, он даже ниже, чем коридор, который таргетирует национальный банк Украины. И, соответственно, есть прогноз НБУ о том, что инфляция в конце года – официальное число чуть больше 4%. То есть, можно говорить о том, что по итогу года реальная заработная плата примерно изменится где-то на 6-7% с учетом этого определенного ускорения инфляции в конце 2020 года. Сейчас темп 9,7. Конечно, есть большой вопрос относительно того, что происходит с доходами граждан, которые не подпадают под отчетность о заработных платах. А это большая часть населения страны, потому что статистика Госстата – она показывает только 7 млн человек в Украине”, – отметил эксперт.
По еого словам, точных данных обо всех категориях нет, потому что значительная часть людей находится либо в теневой экономике, либо они объективно не показываются.
“Есть номинальная статистика, пока что она по второму кварталу, о том, что совокупные доходы украинцев в реальном измерении сократились на 7,3%. Но это было во втором квартале, и действительно это касалось всех граждан, не только тех, которые работают. И здесь важное влияние имел именно не столько сам коронавирус, сколько карантин, который вводился тотальный в марте-мае”, – добавил Блинов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkПозавчера, 22:48 - 2629 25
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛПВчера, 10:52 - 7116 20
Газ в Украине будут считать по-новомуВчера, 09:02 - 3319 15
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2198 10
Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)Позавчера, 20:40 - 3053 7
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛПВчера, 10:52 - 7116 20
Газ в Украине будут считать по-новомуВчера, 09:02 - 3319 15
В Украине по-новому будут штрафовать за маскиВчера, 16:00 - 2986 1
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2198 10
Ляшко назвал условие для полной остановки общественного транспортаВчера, 14:46 - 1436
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Позавчера, 12:10 - 739
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 950 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 823
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1241
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 952