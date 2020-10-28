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День финансов, 3 ноября: штрафы за маски на подбородках, отсрочка РРО, в направлении дистанционной работы

День финансов, 3 ноября: штрафы за маски на подбородках, отсрочка РРО, в направлении дистанционной работы

Во вторник, 3 ноября, особенно отличились народные избранники:

Штрафы за маски на подбородках. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Штрафовать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Подробности по ссылке.

Паспорта и номерные знаки – по почте. Рада приняла закон о работе ЦПАУ, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы оптимизировать сеть и функционирование центров предоставления административных услуг и усовершенствовать доступ к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме.

Дистанционная работа за основу. Верховная Рада приняла законопроект о дистанционной работе за основу.

Законопроект предусматривает, что дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе. Работник может выполнять работу в любом месте, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами.

РРО для “упрощенцев” отсрочат на год. Нардепы подготовили законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения до 1 января 2022 года. Об этом объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным, а с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Когда ждать обязательные пенсионные накопления? До конца 2020 года Верховная Рада может принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, необходимо до конца этого года принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления, чтобы в следующем году можно было подготовиться технически, а с 1 января 2022 года начать взносы.

По материалам Finance.UA
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