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Рада приняла проект по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Рада приняла проект по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4065 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения”.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 263 народных депутата.

«Целью законопроекта является «внедрение прозрачных и детальных механизмов реализации положений относительно ограничений, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)», – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

Изменения, в частности, направлены на уточнение:

  • некоторых положений трансфертного ценообразования;
  • основания прекращения административного ареста;
  • положения по корректировке финансового результата до налогообложения относительно операций, не имеющих деловой цели;
  • особенности взимания акцизного налога;
  • особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода;
  • положения по применению регистраторов расчетных операций, и тому подобное.
По материалам УКРИНФОРМ
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