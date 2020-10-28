Рада приняла проект по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4065 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения”.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 263 народных депутата.

«Целью законопроекта является «внедрение прозрачных и детальных механизмов реализации положений относительно ограничений, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)», – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

Изменения, в частности, направлены на уточнение: