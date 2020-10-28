Рада приняла проект по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4065 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения”.
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 263 народных депутата.
«Целью законопроекта является «внедрение прозрачных и детальных механизмов реализации положений относительно ограничений, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)», – говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».
Изменения, в частности, направлены на уточнение:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkВчера, 22:48 - 2361 21
Газ в Украине будут считать по-новому12 ч. назад - 2867 13
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛП10 ч. назад - 5271 10
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - Зеленский11 ч. назад - 2003 8
Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)Вчера, 20:40 - 2790 7
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛП10 ч. назад - 5271 10
Газ в Украине будут считать по-новому12 ч. назад - 2867 13
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkВчера, 22:48 - 2361 21
В Украине по-новому будут штрафовать за маски5 ч. назад - 2247
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - Зеленский11 ч. назад - 2003 8
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Вчера, 12:10 - 701
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 934 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 807
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1216
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 941