Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с соцсетью Facebook объявляют о запуске центра бесплатного и интерактивного онлайн-обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На сайте образовательного хаба будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов в онлайне, создании креативного контента и примеры эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями, которые помогут им восстановить работу после карантина.

Все тренинги будут доступны с 3 ноября 2020 года не только на сайте образовательного хаба, но и в национальной онлайн-школе для предпринимателей на платформе Дія.Бизнес.

Адаптация к условиям социальной изоляции часто означает для малого бизнеса изменение своей бизнес-модели и использование онлайна. Это может помочь сохранить ликвидность и рабочие места.

Поэтому Минцифры и Facebook решили запустить бесплатную программу обучения для предпринимателей. Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что Минцифры уже не впервые реализует бесплатные образовательные инициативы для предпринимателей.

“В рамках национального проекта по развитию предпринимательства Дія.Бизнес мы систематически занимаемся поддержкой и помощью предпринимателям. Ведь прекрасно понимаем, что сегодня малые и средние бизнесы столкнулись с чрезвычайными вызовами и переживают самые тяжелые времена за все последние годы. Новая совместная инициатива с крупнейшей соцсетью в мире будет полезной и пригодится украинским предпринимателям», — заявила Валерия Ионан.

Онлайн-тренинги подготовили эксперты Facebook. Темы тренингов охватывают эффективное представление компании в онлайне, построение бренда в социальных сетях, формирование отношений с клиентами, создание интересного и привлекательного контента с помощью бесплатных мобильных приложений.