Применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" отсрочат на год - Разумков

В Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год – до 1 января 2022 года.
Об этом во время заседания Рады 3 ноября объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
“Только что состоялась рабочая встреча руководства парламента и представителей всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID. Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год – до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп, которые работают в Раде”, – заявил Разумков после перерыва в заседании Рады.
По его словам, 3 ноября должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, 4 ноября – будет дано поручение комитету неотложно его рассмотреть, и уже 4 ноября его рассмотрят.
“Надеюсь, никто не будет против, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом”, – добавил спикер ВР.
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