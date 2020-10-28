Пенсионный фонд отправил первые 0,6 млрд гривен на финансирование пенсий в ноябре

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсионных выплат на ноябрь 2020 года.
Об этом сказано в сообщении ПФ.
“2 ноября, согласно утвержденному графику, началось финансирование пенсионных выплат на ноябрь”.
Сообщается, что Пенсионный фонд перечислил 0,6 миллиарда гривен, чтобы выплаты пенсий были проведены в установленном порядке.
В октябре ПФУ профинансировал пенсионные выплаты украинцам на общую сумму 39,3 млрд гривен.
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