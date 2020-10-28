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Пенсионный фонд отправил первые 0,6 млрд гривен на финансирование пенсий в ноябре

Пенсионный фонд отправил первые 0,6 млрд гривен на финансирование пенсий в ноябре

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсионных выплат на ноябрь 2020 года.

Об этом сказано в сообщении ПФ.

“2 ноября, согласно утвержденному графику, началось финансирование пенсионных выплат на ноябрь”.

Сообщается, что Пенсионный фонд перечислил 0,6 миллиарда гривен, чтобы выплаты пенсий были проведены в установленном порядке.

В октябре ПФУ профинансировал пенсионные выплаты украинцам на общую сумму 39,3 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики разъяснили, что ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату запланировано очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров;
  • поскольку минимальная пенсия для нетрудоспособных не может быть меньше ПМ, то она тоже вырастет. С 1 декабря она составит 1769 грн (+57 грн).

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По материалам Finance.UA
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