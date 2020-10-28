На Кировоградщине разоблачили схему нелегального сбыта горючего на свыше 8 млн грн и зафиксировали факты его незаконной продажи в промышленных масштабах на территории разных регионов страны.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Представители одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Кировоградской области наладили сбыт автомобильного топлива без уплаты акцизного налога. Для реализации сделки они подпольно изготовляли бензин и дизельное топливо на производственных мощностях завода. Готовую продукцию дельцы реализовывали под видом растворителей и других компонентов, которые не подлежат сбору, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. По оценкам экспертов, через схему фигурантов государственный бюджет недополучил более 8 млн грн», – говорится в сообщении.
Фото: СБУ
Отмечается, что во время следственных действий на территории производства обнаружили 540 тонн подпольно изготовленных нефтепродуктов на сумму почти 13,5 млн грн, более 2 млн грн и $22 000 наличности, а также была выявлена компьютерная техника, печати, документация и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц», – добавили в СБУ.
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