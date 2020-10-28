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Межбанк: события на рынке внесут долю интриги по курсу

Межбанк: события на рынке внесут долю интриги по курсу

Вторник будет одним из самых динамичных дней на валютном рынке. Слишком много факторов не даст скучать ни финансистам, ни их клиентам. Причем значительную долю интриги по курсу будут вносить и внутренний расклад сил на межбанке и внешние события.

Внутренние:

После вчерашней достаточно быстрой раскачки в первый день месяца – уже все клиенты войдут в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов;

Рост курса последних дней уже серьезно “напугал” часть покупателей и они все сговорчивее по курсу. Этим активно воспользуются как реальные продавцы, так и спекулянты. А экспортеры пока еще имеют гривну от возмещений НДС и не торопятся с продажами валютной выручки, что создает дефицит предложения на межбанке;

К ситуативному спросу, основанному на опасениях дальнейшего роста котировок добавятся: 1) те нерезиденты и “дочки” иностранных компаний – кто сейчас фиксирует свою прибыль в валюте по операциям с гривневыми ОВГЗ и кто начал репатриировать дивиденды, а также 2) те из местных компаний, кто предпочитает закрыть внешние обязательства, чтобы не зависеть от возросших валютных рисков;

Постепенно оживает наличный рынок, где наблюдая за ростом ценников обменок – граждане стали активнее покупать валюту и это усиливает давление на курс гривны;

Психологически рынок сейчас настроен на дальнейшую девальвацию гривны, что будут активно использовать спекулянты для раскачки курса.

В качестве некоторой подстраховки для гривны сработает:

1) проведение сегодня (и расчеты) по аукциону Минфина Украины по ОВГЗ. Чиновники будут продавать облигации новых выпусков на 119, 357 и 1092 дня и им крайне важно, чтобы это прошло успешно. По слухам на рынке, на эту покупку пойдет часть рефинанса, полученного банками за последние дни от Нацбанка. Большие объемы торговли ОВГЗ всегда отражаются на ресурсном и валютном рынках;

2) активные распродажи валюты Нацбанком и госбанками. Вчера НБУ дважды выходил на торги и продал $70-75 млн и кроме этого – ему активно “помогали” в этом продажи Ощадбанка и Укргазбанка. Совместные действия этих банков и удержали гривну от более существенного проседания.

Из внешних факторов сыграют президентские выборы в США. Сегодня и завтра международные рынки продолжит лихорадить, а валютные ралли по паре евро/доллар на окончании, подведении итогов и их оглашении – дадут в ближайшее время существенно заработать спекулянтам всех мастей. В том числе и нашим местным на паре евро/гривна, а также на золоте. Вчерашние теракты в Вене и усиление проблем с коронавирусом в странах ЕС – только добавят проблем на валютном рынке.

Сочетание всех этих внешних и внутренних факторов приведет валютный рынок Украины сегодня и завтра в очень активное состояние с элементами спекулятивной игры как по доллару, так и по евро. В сложившейся ситуации лишь слаженные действия НБУ и госбанков могут помешать активной раскачке курса в ближайшие дни.

По нашим прогнозам 3 ноября объем операций на межбанке составит до $150-210 млн при заключении до 420-620 сделок.

Курсы межбанка по прогнозу во вторник будут в пределах: доллар – коридор 28,55 – 28,80 гривен, евро – широкий коридор 32,90 – 33,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,61 / 28,62
евро – 33,27 / 33,29

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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