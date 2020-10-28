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Комитет Рады рассмотрел проект госбюджета-2021. Предлагает увеличить доходы на 20 млрд грн

Комитет Рады рассмотрел проект госбюджета-2021. Предлагает увеличить доходы на 20 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект №4100 одновременно с проектом госбюджета на 2021 год и принять его за основу, поручив комитету доработать документ ко второму чтению, говорится на странице комитета в Facebook.

В пресс-службе отметили, что бюджетный процесс не состоит из принятия исключительно закона о госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются связанные изменения в Бюджетный кодекс.

В свою очередь глава бюджетного комитета Юрий Аристов написал в Facebook, что рабочая группа при участии Счетной палаты и Минфина обработала 2451 представленную поправку, многие из которых “не были сбалансированы или были явно нереалистичны”.

“Для учета всех предложений необходимо около 1,5 трлн грн, то есть фактически – еще один бюджет”, – отметил он.

Аристов добавил, что комитет подготовил проект бюджетных выводов, которым предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и провести определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам.

“Теперь коалиции нужно дважды получить 226+ голосов в зале в четверг и считайте, что бюджет-2021 будет принят в первом чтении… или не принят”, – прокомментировал решение комитета нардеп, первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Как отметили в бюджетном комитете, поданный правительством законопроект:

  • регулирует вопросы формирования местных бюджетов и межбюджетных отношений на новой территориальной основе;
  • вводит механизм предоставления госгарантий на портфельной основе;
  • дает Кабмину право на осуществление сделок с государственными деривативами за счет осуществления государственных заимствований сверх определенных объемов;
  • регулирует привлечение на возвратной основе средств Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов общего фонда госбюджета с соблюдением предельного объема дефицита госбюджета;
  • направляет в 2021 году средства на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и модернизацию ж/д инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.
По материалам УБР
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