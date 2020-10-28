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СБУ в столичном регионе разоблачила 5 коррупционных деяний на 1,2 миллиона

СБУ в столичном регионе разоблачила 5 коррупционных деяний на 1,2 миллиона

В октябре сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области задокументировали 5 коррупционных проявлений и объявили взяточникам 7 подозрений.

Как сообщает пресс-центр СБУ, общая сумма неправомерной выгоды составляет 1,2 миллиона гривен.

В частности, на взятке в 20 тысяч долл. СБУ разоблачила чиновника Госэкоинспекции столичного региона, который требовал деньги за не отражение в актах внеплановых проверок частных предпринимателей выявленных нарушений экологических норм.

Заместителя начальника следственного отделения Киево-Святошинского райотдела Нацполиции задержали оперативники спецслужбы на взятке в 500 тыс. грн. Деньги майор полиции вымогал у местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его племянника, пообещав оставить фигуранта дела в статусе свидетеля.

В коррупции СБУ разоблачила и следователя одного из отделений Ирпенского отдела полиции ГУ ЧП в Киевской области. Он вместе с сообщником, оперуполномоченным уголовного розыска, требовал взятку в 4 тыс. долл. за «более мягкий» обвинительный акт по делу о краже, не предусматривающий тюремного заключения.

Землеустроителя одного из сельсоветов Бориспольского района, по совместительству кандидата на выборах в местные советы, сотрудники СБУ задокументировали на вымогательстве взятки от местного жителя за выдачу решения о предоставлении разрешения на размещение продуктового магазина на территории села.

Отвечать перед законом будет и старший государственный исполнитель одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Центрального межрегионального управления Минюста. Чиновник требовал 28 тысяч гривен за подписание документов о передаче движимого имущества должника в пользу взыскателя в счет погашения долговых обязательств.

По материалам УКРИНФОРМ
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