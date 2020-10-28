В Раде появился законопроект о возобновлении антикоррупционного законодательства

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона “О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса Украины”.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, документом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которыми предлагается возобновить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В частности, предоставить НАПК право получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач, иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; проводить мониторинг образа жизни субъектов, на которых распространяется действие закона №1700.

При этом, учитывая правовую позицию КСУ, предлагается поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.