Как карантин повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов

Исходя из данных, которые приводит Нацбанк, карантин почти не повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов.
Объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину за 9 месяцев 2020 года уменьшились на 2,5% против аналогичного периода 2019 года.
Если в январе-сентябре 2019 года заробитчане перевели в Украину 8,7 миллиарда долларов, то за этот же период 2020 года объемы переводов составляли 8,48 миллиарда долларов.
В августе и сентябре 2020 года объемы переводов заробитчан были даже больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года: 1,03 и 1,1 миллиарда долларов в 2020 году против 1,02 и 1,04 миллиарда долларов в 2019 году.
Еще в начале карантина в Национальном банке прогнозировали, что из-за коронавируса и карантина переводы заробитчан в 2020 году могут сократиться на 2-3 миллиарда долларов.
Напомним, в Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на роботу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также перечень обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание.
Австрия также облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС (сюда же относится и Украина). Послабления предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.
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