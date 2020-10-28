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Как карантин повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов

Как карантин повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов

Исходя из данных, которые приводит Нацбанк, карантин почти не повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов.

Объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину за 9 месяцев 2020 года уменьшились на 2,5% против аналогичного периода 2019 года.

Если в январе-сентябре 2019 года заробитчане перевели в Украину 8,7 миллиарда долларов, то за этот же период 2020 года объемы переводов составляли 8,48 миллиарда долларов.

В августе и сентябре 2020 года объемы переводов заробитчан были даже больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года: 1,03 и 1,1 миллиарда долларов в 2020 году против 1,02 и 1,04 миллиарда долларов в 2019 году.

Еще в начале карантина в Национальном банке прогнозировали, что из-за коронавируса и карантина переводы заробитчан в 2020 году могут сократиться на 2-3 миллиарда долларов.

Напомним, в Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на роботу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также перечень обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание.

Австрия также облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС (сюда же относится и Украина). Послабления предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что uлава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан. По его словам, в Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности – $12 млрд, поступающих от украинцев, которые уехали работать за границу.

12 способов перевести деньги из Польши в Украину

По материалам Finance.UA
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