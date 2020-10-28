День финансов, 2 ноября: "европейский план" ФГВФЛ, цены на газ уже не те, е-визы по новой процедуре

В понедельник, 2 ноября, встречаем последний месяц осени с такими новостями:

Возмещения по вкладам. Ждем “Европу”. Гарантированная сумма в странах ЕС на сегодня составляет 100 000 евро. Двигаясь по европейским стандартам, ФГВФЛ ставит перед собой задачу поэтапно достичь этого показателя. На первом этапе гарантии планируют повысить до 600 000 грн.

💸 Кстати, наращивать сбережения можно не только благодаря депозитам. Любопытный вид инвестиций – ПАММ-счета. Это возможность заработать на международном валютном рынке. Суть в том, что инвесторы вкладывают средства в счета опытных трейдеров, которые получают за управление этими инвестициями вознаграждение от прибыли. Подробнее о том, что такое ПАММ-счета и как они работают, в совместном материале с Alpari (бывалые ребята, которые многое могут рассказать про эти счета).

Цены на газ уже не те. С 1 ноября компания НАК «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения. Пользователи, которые покупают газ по тарифу «Месячный», будут платить 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Если сравнивать с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.

Ограничение скорости на дорогах столицы. В Киеве с 1 ноября до 1 апреля на 7 участках столичных улиц отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч. Ограничения вводят для того, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги. Полный список дорог.

Е-визы по новой процедуре. С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (е-Визы) начнут оформлять по новой процедуре. Из нововведений – это срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня. Заявитель же сможет выбрать желаемую процедуру оформления. Будут действовать также новые тарифные ставки консульского сбора.

Когда 3 из 7. Или что будет обязан работодатель. В Кабинете министров нашли новый способ бороться с нелегальной занятостью и злоупотреблением трудовыми договорами. По новому проекту, работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день. Добавим, депутаты также предложили ввести новое ограничение заработных плат для членов наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

P.s. Если вы хотите стать идеальным заемщиком. 🦸‍♂️ Наши коллеги с портала «Минфин» загрузили на свой YouTube-канал любопытный ролик, которым хочется поделиться. Ролик о том, как стать «идеальным заемщиком» и улучшить свою кредитную историю. Ни слова больше, смотрите все сами. Полезно.