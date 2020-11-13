Заместитель председателя правления Радабанка Юрий Бабаев: «Даже в самые лучшие времена нужно работать»

Юрий Владимирович Бабаев курирует розничный и VIP-бизнес АТ «АБ «РАДАБАНК» и рассказывает, как реагирует банк на трудности в ритейле и других направлениях бизнеса

— Стратегия РАДАБАНКА направлена на развитие бизнеса с учетом внешних изменений, потребительских привычек и спроса. Основная задача — предвидеть потребности клиентов в будущем и максимально оперативно решать возникающие текущие вопросы сегодня. Банк, который поддерживает клиентов сейчас, станет для них постоянным финансовым партнером в дальнейшем. Поэтому мы отменили штрафы за просрочку кредитов, автоматически лонгировали срок действия платежных карт, а также перестали взимать абонплату за пользование POS-терминалами для неработающего бизнеса.

РАДАБАНК — один из первых в Украине, кто внедрил BankID как банк-идентификатор. Банк является участником проекта USAID «Трансформация финансового сектора» по созданию финансовой платформы, которую мы используем для контактов с клиентами. У нас есть цифровой канал обслуживания клиентов RB24 и для более оперативного решения финансовых вопросов клиентов дистанционно мы расширили его возможности.

Для пользователей программы «Электронный кошелек» и «IT Card», пакета услуг «RADAcard» стала возможна активация начисления процентов на остаток. Достаточно нажать кнопку «Активировать» на карте в главном меню RB24. Также в нашем приложении доступен уже привычный набор услуг — оформление овердрафта на зарплатную карту, оплата коммунальных услуг, пополнение мобильного счета и другие.

В период карантина для владельцев элитных карт РАДАБАНКА сделали доступным страхование на лечение заболевания на коронавирус. Вместе с оформлением премиальной карты РАДАБАНК, кроме всех других преимуществ пользования картой, клиент получает страховой полис для выезжающих за границу, в котором уже предусмотрено страхование от CОVID-19. Что дает полис. Первое: если у клиента есть подозрение на заболевание, он может пройти тестирование на CОVID-19; второе: при позитивном результате клиент получает лечение в течение 14 дней; третье: мы возмещаем расходы на досрочное возвращение в Украину с разрешения врачей; четвертое: полис предполагает компенсацию на проезд любым транспортом или самолетом, если клиент не смог вернуться в срок по состоянию здоровья. Заботясь о клиентах, мы все же предпочитаем, чтобы они были здоровы.

Этот год прибавил ряд задач, чтобы банк продолжал функционировать безопасно, и мы сумели оперативно перестроить бизнес-процессы и обеспечили максимально безопасную работу персонала при сохранении уровня сервиса для клиентов.

В ближайшее время одним из ключевых приоритетов РАДАБАНКА будет работа с кредитным портфелем и клиентами, в частности, с теми заемщиками, которые пользуется кредитными каникулами. Также мы ожидаем возобновления спроса на депозиты и призываем клиентов открывать их уже сегодня.

Специалисты РАДАБАНКА осуществят ряд доработок в RB24, которые помогут клиентам решать финансовые вопросы дистанционно. Также мы трансформируем сеть, концентрируемся на улучшении сервиса, разработке и внедрении новых продуктов.

РАДАБАНК продолжает развивать направления розничного обслуживания, vip-banking и корпоративный бизнес, расширяя компетенцию персональных менеджеров. У нас сильная команда единомышленников и мы видим возможности для развития.