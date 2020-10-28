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Кешбэк ноября от программы вознаграждений Альфа-Банка Сash’U CLUB

Кешбэк ноября от программы вознаграждений Альфа-Банка Сash’U CLUB

Пусть ноябрь и напоминает нам о скором наступлении зимы, но это не повод хандрить, а самое время подготовиться к ней по максимуму. И программа вознаграждений Альфа-Банка Украина Сash’U CLUB поможет вам в этом.

Сначала рекомендуем пройти по знакомому пути и выбрать список категорий покупок с повышенным кешбэком до 20%. Заходите в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine в раздел Сash’U CLUB и выбирайте, какие из них будут актуальны для вас в ноябре. Напомним, что этот список подбирается индивидуально для каждого участника.

Там же вас ждет еще один важный список – с призами и акциями. В ноябре действуют такие акционные предложения, с которым вы заработаете дополнительный кешбэк:

  • 10% кешбэка в магазинах и на сайте ТМ Conte,
  • 10% кешбэка на прокат и покупку фильмов на MEGOGO,
  • 10% кешбэка в онлайн-магазине и шинных сервисах «Твоя шина»,
  • 10% кешбэка на сайте EVA.UA,
  • 7% кешбэка на заказы в сервисе Liki24.com,
  • 5% кешбэка на оплаты на АЗС Glusco,
  • 5% кешбэка на покупки в сети электроники и аксессуаров «Цитрус»,
  • 50 бонусов Сash’U на заказы в Zakaz.ua.

И если акции помогают собирать кешбэк, то наши розыгрыши – использовать его с умом. В ноябре мы открываем набор участников на розыгрыш трех крутейших призов, это:

  • 12-й «яблочный» смартфон,
  • 10 ski-пассов на три дня в высокий сезон на самом большом горнолыжном курорте Украины,
  • 50 сертификатов номиналом 1000 грн каждый на покупки во всеукраинской продуктовой сети.

Согласитесь, ноябрь будет очень интересным.

Чтобы получить все выгоды от Сash’U CLUB:

  • зайдите в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и перейдите в раздел Сash’U CLUB, где сразу увидите баланс своих бонусов Сash’U;
  • выберите свой кешбэк на этот месяц в разделе «Повышенные категории»;
  • в разделе «Подарки» выберите розыгрыши, в которых хотите поучаствовать;
  • спланируйте покупки с учетом действующих акций.

Больше о программе вознаграждений Сash’U CLUB вы сможете узнать по ссылке.

По материалам Альфа-Банк
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