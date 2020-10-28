Кешбэк ноября от программы вознаграждений Альфа-Банка Сash’U CLUB

Пусть ноябрь и напоминает нам о скором наступлении зимы, но это не повод хандрить, а самое время подготовиться к ней по максимуму. И программа вознаграждений Альфа-Банка Украина Сash’U CLUB поможет вам в этом.
Сначала рекомендуем пройти по знакомому пути и выбрать список категорий покупок с повышенным кешбэком до 20%. Заходите в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine в раздел Сash’U CLUB и выбирайте, какие из них будут актуальны для вас в ноябре. Напомним, что этот список подбирается индивидуально для каждого участника.
Там же вас ждет еще один важный список – с призами и акциями. В ноябре действуют такие акционные предложения, с которым вы заработаете дополнительный кешбэк:
И если акции помогают собирать кешбэк, то наши розыгрыши – использовать его с умом. В ноябре мы открываем набор участников на розыгрыш трех крутейших призов, это:
Согласитесь, ноябрь будет очень интересным.
Чтобы получить все выгоды от Сash’U CLUB:
Больше о программе вознаграждений Сash’U CLUB вы сможете узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 18420 6
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)3 ч. назад - 899 5
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2987 5
Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливеВчера, 00:47 - 2512 5
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов2 ч. назад - 842 3
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 3281 2
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобилиВчера, 15:00 - 2407
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2265
Долговую расписку нужно заверять у нотариусаВчера, 17:00 - 1926
Автоэксперты назвали надежные б/у автомобилиВчера, 19:00 - 1587
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Около часа назад - 92
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 681 2
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 614
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 979
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 821