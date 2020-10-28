Кешбэк ноября от программы вознаграждений Альфа-Банка Сash’U CLUB

Пусть ноябрь и напоминает нам о скором наступлении зимы, но это не повод хандрить, а самое время подготовиться к ней по максимуму. И программа вознаграждений Альфа-Банка Украина Сash’U CLUB поможет вам в этом.

Сначала рекомендуем пройти по знакомому пути и выбрать список категорий покупок с повышенным кешбэком до 20%. Заходите в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine в раздел Сash’U CLUB и выбирайте, какие из них будут актуальны для вас в ноябре. Напомним, что этот список подбирается индивидуально для каждого участника.

Там же вас ждет еще один важный список – с призами и акциями. В ноябре действуют такие акционные предложения, с которым вы заработаете дополнительный кешбэк:

10% кешбэка в магазинах и на сайте ТМ Conte,

10% кешбэка на прокат и покупку фильмов на MEGOGO ,

, 10% кешбэка в онлайн-магазине и шинных сервисах «Твоя шина»,

10% кешбэка на сайте EVA .UA,

.UA, 7% кешбэка на заказы в сервисе Liki24.com,

5% кешбэка на оплаты на АЗС Glusco,

Glusco, 5% кешбэка на покупки в сети электроники и аксессуаров «Цитрус»,

50 бонусов Сash’U на заказы в Zakaz.ua.

И если акции помогают собирать кешбэк, то наши розыгрыши – использовать его с умом. В ноябре мы открываем набор участников на розыгрыш трех крутейших призов, это:

12-й «яблочный» смартфон,

10 ski-пассов на три дня в высокий сезон на самом большом горнолыжном курорте Украины,

50 сертификатов номиналом 1000 грн каждый на покупки во всеукраинской продуктовой сети.

Согласитесь, ноябрь будет очень интересным.

Чтобы получить все выгоды от Сash’U CLUB:

зайдите в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и перейдите в раздел Сash’U CLUB , где сразу увидите баланс своих бонусов Сash’U;

выберите свой кешбэк на этот месяц в разделе «Повышенные категории»;

в разделе «Подарки» выберите розыгрыши, в которых хотите поучаствовать;

спланируйте покупки с учетом действующих акций.

Больше о программе вознаграждений Сash’U CLUB вы сможете узнать по ссылке.