По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,575 млн грн и 44,321 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 39), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,58-28,59 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 86,896 грн
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,6000 – 10 000
28,6000 – 10 000
28,5800 – 30 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 40 000
28,5800 – 120 000
28,5800 – 49 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,5700 – 20 000
28,5800 – 10 000
28,5800 – 10 000
28,5900 – 10 000
28,5900 – 5 500
28,5900 – 10 000
28,6000 – 12 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,6167 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,5677 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 17836 6
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)3 ч. назад - 887 5
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2950 5
Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливеВчера, 00:47 - 2477 4
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов2 ч. назад - 799 2
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 3268 2
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобилиВчера, 15:00 - 2392
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2252
Долговую расписку нужно заверять у нотариусаВчера, 17:00 - 1920
Автоэксперты назвали надежные б/у автомобилиВчера, 19:00 - 1585
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Около часа назад - 87
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 680 2
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 614
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 978
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 820