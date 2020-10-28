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В Минэнерго заявили, что они категорически против приватизации НАЭК "Энергоатом"

В Минэнерго заявили, что они категорически против приватизации НАЭК "Энергоатом"

В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК “Энергоатом” и атомными электростанциями.

Об этом сообщается на сайте министерства.

“Министерство настаивает на проведении корпоратизации “Энергоатома” в условиях сохранения за государством 100% акций компании”, – говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что корпоратизация «Энергоатома» должна происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:

  • полное соответствие лучшим международным практикам;
  • жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерных материалов;
  • четкая определенность в обращении с ядерными материалами;
  • абсолютная прозрачность на этапе проведения корпоратизации и в дальнейшем в ходе функционирования вновь созданного акционерного общества.

“Избранию оптимальной модели корпоратизации «Энергоатома» предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte”, – говорится в сообщении.

После совместных обсуждений был избран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании.

В случае “Энергоатома” процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство, и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой”, – отметили в министерстве.

По материалам Економічна Правда
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