Польша вновь инициирует переговоры с Россией о снижении цены на газ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратилась к Газпрому по поводу пересмотра цены на газ в долгосрочном контракте между сторонами.

Об этом говорится в сообщении PGNiG, обнародованном в воскресенье.

“PGNiG использовало свое право, предусмотренное в контракте, и подало в ОАО “Газпром” и “Газпром Экспорт” представление об изменении цены на газ, поставляемый в Польшу в рамках соглашения купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт) в направлении ее снижения”, – отмечается в сообщении компании.

Как подчеркивается, в соответствии с контрактом каждая из сторон раз в три года может инициировать пересмотр ценовых условий поставки, если признает, что они не соответствуют рыночной ситуации.

Как известно, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году и впоследствии был продлен в 2010 году, предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле “бери или плати” (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа. Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией новый долгосрочный контракт, а будет делать ставку на собственную добычу, поставки газа с шельфа Норвежского моря по газопроводу Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива, который будет поставляться в LNG-терминал в Свиноуйсце.

Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания во второй раз инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело вновь оказалось в Стокгольмском арбитраже. В марте этого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долл. компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле Газпром погасил эту задолженность перед польской компанией.