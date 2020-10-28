Столичные власти с 1 ноября вводят ограничение скорости на 7 улицах (список)

На 7 участках столичных улиц до 1 апреля отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

“С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года”, – говорится в сообщении.

Для чего вводят ограничение:

чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги.

На каких участках начинает действовать ограничение:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаваньского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Поштовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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