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Столичные власти с 1 ноября вводят ограничение скорости на 7 улицах (список)

Столичные власти с 1 ноября вводят ограничение скорости на 7 улицах (список)

На 7 участках столичных улиц до 1 апреля отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

“С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года”, – говорится в сообщении.

Для чего вводят ограничение:

  • чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги.

На каких участках начинает действовать ограничение:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаваньского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Поштовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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По материалам Finance.UA
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