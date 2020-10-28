Столичные власти с 1 ноября вводят ограничение скорости на 7 улицах (список)

На 7 участках столичных улиц до 1 апреля отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.
“С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года”, – говорится в сообщении.
Для чего вводят ограничение:
На каких участках начинает действовать ограничение:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Около часа назад - 563 5
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2721 5
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)Вчера, 09:08 - 15127 4
Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливеВчера, 00:47 - 2277 4
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 2974 2
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 2974 2
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод судаВчера, 11:00 - 2721 5
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобилиВчера, 15:00 - 2151
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2059
Долговую расписку нужно заверять у нотариусаВчера, 17:00 - 1820
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 659 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 603
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 970
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 815
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 1179